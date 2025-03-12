الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

الصليب الأحمر السوري: دخلنا قرى في الساحل والاحتياجات أكبر من قدرتنا

الصليب الأحمر، فيتو
الصليب الأحمر، فيتو

ظهر حجم الفاجعة والاحتياجات الإسعافية لأهالي مناطق  الساحل السوري، بعد أيام من أحداث العنف التي شهدها وراح ضحيتها المئات من المدنيين، جراء إعدامات ميدانية بحقهم من قبل مسلحين مجهولين.

احتياجات المدنيين بعد أحداث عنف دامية

مصدر في الصليب الأحمر السوري قال بحسب "سبوتنيك": "تمكنت فرقنا من الدخول إلى بعض القرى في ريف اللاذقية وطرطوس، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية في المنطقة، للوقوف على احتياجات المدنيين بعد أحداث عنف دامية أدت لسقوط مئات الضحايا، حيث يشير المسح الميداني المبدئي لفرقنا عن وجود مئات العوائل التي تحتاج تدخلا سريعا، لتقديم مساعدات إغاثية بما فيها الغذائية والطبية، وخاصة أن معظم تلك العوائل فقدت ذويهم وتم إحراق منازلهم وسرقة ممتلكاتها، جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري".

الاحتياجات تحتاج تدخلا من قبل المنظمات الدولية للاستجابة

وتابع المصدر: "هذه الاحتياجات تحتاج تدخلا من قبل المنظمات الدولية للاستجابة على وجه السرعة لإنقاذ مئات الأطفال والنساء والشيوخ، في ظل نقص كبير تعانيه المستودعات التابعة للصليب والهلال الأحمر السوري، حيث كان هنالك استجابات طارئة خلال الأشهر القليلة الماضية، لعدد كبير من المحتاجين بمختلف الأراضي السورية، ما شكل ضغطا كبيرا على عمل الصليب الأحمر السوري وشركائه على الأرض".

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