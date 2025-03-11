الثلاثاء 11 مارس 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة تنفي إرسال بعثة تقصي حقائق إلى الساحل السوري لهذا السبب

لجنة تقصى حقائق الأمم
لجنة تقصى حقائق الأمم المتحدة، فيتو

نفت الأمم المتحدة إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى الساحل السوري أو إجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، أن الأنباء التي تم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إرسال بعثة تقصي حقائق إلى الساحل منفية بشكل قاطع.

وأوضح عبد المولى، في بيان صدر يوم أمس الإثنين، أنه لا يمكن إرسال مثل هذه البعثات إلا بتفويض من مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن جهود الأمم المتحدة على الأرض تركز على تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لمن هم في حاجة إليها، مع ضمان سلامة وأمن الموظفين الأمميين والشركاء الإنسانيين وأفراد أسرهم.

وأضاف عبد المولى أن الأمم المتحدة تعمل في إطار الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية، والحفاظ على الحياد والنزاهة والاستقلال في جميع أنشطتها.

 

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