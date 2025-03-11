الثلاثاء 11 مارس 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة تعلن وفاة عائلات بأكملها في الساحل السوري

الساحل السوري،فيتو
الساحل السوري،فيتو

 قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قتلت في منطقة  الساحل السوري خلال حملة عسكرية ضد التمرد الذي شنه موالون للرئيس المخلوع بشار الأسد.

 

الأمم المتحدة تعلن وفاة عائلات  بأكملها في اليتحل السوىيري

 وبحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في إفادة صحفية في جنيف إن المفوضية وثقت مقتل 111 مدنيا في منطقة الساحل السوري ويُعتقد بأن العدد الحقيقي للقتلى "أعلى بكثير".

وأضاف لصحفيين "العديد من عمليات القتل الموثقة كانت إعدامات بإجراءات موجزة ونُفذت على أساس طائفي فيما يبدو".

وكانت الأمم المتحدة أكدت "ارتكاب فظائع ومقتل مدنيين في المناطق الساحلية بغرب سوريا، لكنها أشارت إلى أنها لا تمتلك صورة دقيقة عما حدث هناك.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي له يوم الاثنين: "لا توجد لدينا صورة دقيقة لما حدث، ولكن من الواضح أن فظائع ارتكبت هناك وقتل أشخاص".

وأكد دوجاريك أن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا على اتصال مع السلطات السورية.

وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي بين مقاتلين مرتبطين بالحكومة السورية الجديدة وقوات موالية للرئيس المخلوع بشار  الأسد.

 

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