مسلسل معاوية، من هو القائد الغامض الذي خرج من مصر وشارك في قتل الخليفة عثمان؟

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل معاوية مقتل الخليفة عثمان بن عفان والتي كانت لحظة فاصلة في التاريخ الإسلامي، حيث فتحت باب الفتنة الكبرى وأشعلت الصراع بين المسلمين، وبعيدا عن الدراما، تقول الأحداث الحقيقية أن من بين الأسماء التي ارتبطت بهذه الحادثة، الغافقي بن حرب، أحد قادة التمرد الذين قدموا من مصر للمطالبة بعزل واليها، قبل أن يتحول الغضب السياسي إلى جريمة اغتيال غيرت مجرى التاريخ. فمن هو الغافقي، وما علاقته بمصر، وكيف انتهى به المطاف ضمن قتلة ثالث الخلفاء الراشدين؟

من هو الغافقي بن حرب؟

الغافقي بن حرب شخصية لم تحظَ بتوثيق كبير في كتب التاريخ، لكنه كان أحد زعماء المتمردين الذين خرجوا من مصر نحو المدينة المنورة، احتجاجًا على سياسات عبد الله بن أبي سرح، والي مصر في عهد عثمان بن عفان، وكان الغافقي من الأصوات المتشددة التي رأت أن الحل الوحيد هو إزاحة عثمان عن الحكم، سواء بالضغط السياسي أو بالقوة.

وفي ذلك الوقت، كانت مصر مركزًا رئيسيًا للمعارضة ضد عثمان، بسبب انتشار الغضب بين بعض القبائل والمقاتلين الذين رأوا أن حكمه انحاز لبني أمية وأهمل مصالحهم وقاد الغافقي هذه المعارضة، وجمع حوله مجموعة من الساخطين، واتجه إلى المدينة المنورة برفقة وفود أخرى من الكوفة والبصرة، في محاولة لإجبار الخليفة على عزل الولاة الذين عينهم.

حصار الخليفة، كيف شارك الغافقي في قتل عثمان ؟

عندما وصلت الوفود إلى المدينة، حاول عثمان بن عفان امتصاص الغضب بعزل بعض الولاة، لكنه سرعان ما تراجع عن قراراته، مما زاد من توتر الموقف وهنا ظهر الغافقي كأحد قادة الحصار، ومنع دخول الماء والطعام إلى منزل الخليفة، رغم تدخل الصحابة مثل علي بن أبي طالب لمحاولة تهدئة الأمور.

وفي يوم 18 ذو الحجة سنة 35 هـ، اقتحم المتمردون منزل عثمان، وكان الغافقي من أوائل الذين دخلوا عليه وتذكر بعض الروايات أنه ضرب عثمان بالسوط قبل أن يهوي عليه أحد المهاجمين بالسيف، فيما تذكر روايات أخرى أنه شارك في تحريض القتلة لكنه لم يوجه الضربة القاتلة بنفسه.

ما بعد الجريمة، ماذا حدث للغافقي؟

بعد مقتل عثمان، سادت الفوضى في المدينة، ورفض كبار الصحابة الاعتراف بهذا العمل، خاصة علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير. ومع تولي علي الخلافة، دخلت الأمة في صراع دموي بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، والي الشام الذي طالب بالثأر لعثمان.

مصير الغافقي بن حرب ليس واضحًا تمامًا، لكن بعض المصادر تشير إلى أنه قُتل لاحقًا خلال الصراعات التي أعقبت اغتيال عثمان، وربما لقي حتفه في إحدى المعارك بين أنصار علي ومعاوية، وفي المقابل، تذكر روايات أخرى أنه اختفى عن المشهد ولم يُعرف عنه شيء بعد الحادثة، ربما خوفًا من الانتقام أو نتيجة ضياعه وسط الفوضى التي أعقبت الفتنة.

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