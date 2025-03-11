تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الانسحاب من القمة 130 أمام الزمالك

من المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي إنبي، يوم 20 مارس المقبل في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتى كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

يأتي ذلك بعد انسحاب النادي الأهلي من القمة 130 وإلغاء مباراته أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الانسحاب من القمة 130 أمام الزمالك

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”

وكانت أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي تتجه نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:



حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

حكم ساحة: محمود بسيوني

مساعد أول: أحمد توفيق طلب

مساعد ثان: سامي هلهل

حكم رابع: حمادة القلاوي

حكم الـ VAR: أحمد الغندور

مساعد الـ VAR أول: هاني عبدالفتاح

مساعد الـVAR ثاني: محمد الشناوي

موقف الأهلى والزمالك فى الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 9، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 16.

وكتب فايق عبر حسابه بموقع فيس بوك: ‏وزارة الشباب والرياضة طلبت منها الأطراف التحرك متأخرا وكان ذلك عصر اليوم وقام الدكتور أشرف صبحي بمخاطبة نظيره السعودي ومشكورا سارع بإرسال طاقم تحكيم أجنبي من المملكة العربية السعودية سيصل للقاهرة (في طريقه الآن) الساعة ١١:٤٥ دقيقة ليلا بعد المباراة.. وحاولت الوزارة حل الموضوع وديا بين الأطراف لتأجيل اللقاء ٢٤ ساعة لكن دون جدوى حتى الآن خاصة مع تمسك الزمالك بموقفه وإعلانه رسميا وفي الغرف المغلقة رفض التأجيل لأي سبب.

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