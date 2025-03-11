الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

تنفيذ 812 حكما قضائيا وتحرير 4 قضايا جلب مخدرات في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن  ضبط 4  قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (5 متهمين "لـ2 منهم معلومات جنائية").

كما ضبط  5 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (2 بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات)، وتنفيذ 812 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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