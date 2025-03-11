السيطرة على حريق داخل مدرسة بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من السيطرة على حريق داخل مدرسة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مدرسة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات واخماده، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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