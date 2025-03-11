واشنطن: أوروبا شريك أساسي في تحقيق السلام وضمان الأمن بأوكرانيا

أكدت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تعتمد على أوروبا لدعم جهود تحقيق السلام في أوكرانيا، مشددة على أهمية الدور الأوروبي في توفير الضمانات الأمنية لكييف.

وأوضحت البعثة أن على الدول الأوروبية أن تؤدي دورًا رئيسيًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي والمساهمة الفعالة في الجهود الدولية لضمان السلم والأمن العالميين، مشيرة إلى ضرورة أن تكون أوروبا شريكًا حقيقيًا في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

فيما أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها استعادت من الجيش الأوكراني 12 بلدة و"أكثر من 100 كيلومتر مربع" في منطقة كورسك الحدودية، إذ أكدت قواتها تحقيق تقدم كبير في الأيام الأخيرة.

روسيا تستعيد 12 بلدة من الجيش الأوكراني

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة +الشمال+ 12 بلدة"، فيما قال الجيش الأوكراني، الاثنين، إنه "يعزز" قواته التي تحارب في هذه المنطقة الروسية أمام التقدم السريع لقوات موسكو.

ويأتي هذا التقدم السريع في وقت علق الأمريكيون تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع كييف، وهي مساعدة أساسية للسماح للقوات الأوكرانية بضرب أهداف في روسيا والحفاظ على مواقعها في هذه المنطقة، وفق ما أوردت "فرانس برس.

وقد حذر مسؤول أوكراني كبير، من أن تجميد تبادل المعلومات الاستخبارية الأمريكية لفترة طويلة سيمنح روسيا تفوقا كبيرا في ساحة المعركة، متحدثا لوكالة "فرانس برس".

وتتقدم القوات الروسية بسرعة نحو سودجا، وهي مركز مهم للغاز والمدينة الرئيسة في المنطقة التي يسيطر عليها الأوكرانيون.

وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، إنه يعزز قواته التي تقاتل في هذه المنطقة الروسية، موضحا أن الوضع على الحدود بين البلدين لا يزال تحت السيطرة.

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