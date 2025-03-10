الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تداعيات أزمة السفارة، الخارجية الروسية توجه رسالة تحذير لبريطانيا

الخارجية البريطانية،فيتو
الخارجية البريطانية،فيتو

حذرت الخارجية الروسية اليوم الاثنين بريطانيا من أنها ستواجه ردا بالمثل إذا قررت التصعيد بعد سحب اعتماد اثنين من موظفي السفارة البريطانية في موسكو.

طرد موظفين في السفارة البريطانية 


وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الروسية، التي ذكرت أنها استدعت في وقت سابق اليوم ممثل السفارة البريطانية في موسكو وأعربت له عن احتجاج شديد بسبب الكشف عن تقديم بعض موظفي البعثة الدبلوماسية معلومات كاذبة عمدا عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى روسيا، وهو ما يعتبر انتهاكا للقوانين الروسية.

وقال البيان: “تم إبلاغ الدبلوماسي البريطاني بأنه بسبب انتهاك التشريعات الروسية، وبناء على المعلومات التي حصلت عليها الجهات المختصة الروسية والتي تشير إلى انتماء هؤلاء الموظفين إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية، ووفقا للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، تقرر سحب اعتماد هذين الشخصين، ويتعين عليهما مغادرة أراضي روسيا في غضون أسبوعين”.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تتحمل أنشطة رجال الاستخبارات البريطانية على أراضيها، وأن موقف روسيا الحازم في هذه المسألة تحدده مصالح الأمن القومي.

ودعت وزارة الخارجية الروسية المواطنين البريطانيين لتقديم معلومات دقيقة وكاملة عن أنفسهم عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة روسية.

وأضاف البيان أنه "تم تحذير لندن من أن أي تصعيد من جانبها سيؤدي إلى رد روسي حازم ومماثل".

وفي وقت سابق اليوم أفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بأنها كشفت عن جاسوسين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكو، موضحة أنه تم تجريد السكرتير الثاني في السفارة البريطانية وزوج دبلوماسية بريطانية أخرى من اعتمادهما في روسيا لتقديمهما معلومات كاذبة عن نفسيهما ولإثبات تورطهما في أعمال استخباراتية تخريبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفارة البريطانية الخارجية الروسية موسكو بريطانيا

مواد متعلقة

بريطانيا توجه رسالة إلى السلطات في سوريا بعد الأحداث الأخيرة

شكك في فهمه للتاريخ، إقالة كبير دبلوماسيي نيوزيلندا في بريطانيا بسبب ترامب

رئيس وزراء بريطانيا يعلن تمويل أوكرانيا بملياري دولار لشراء صواريخ دفاع جوي

الأكثر قراءة

زوجة المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: "لو ثبتت إدانته هرفع دعوى خلع ضده"

اتحاد الكرة يدرس تعيين أحمد حسن متحدثًا رسميًّا للجنة الفنية خلفًا لـ طولان

تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

مجلس النواب يوافق على مواد وضوابط تحديد الأجور بقانون العمل

أستاذة بالقومي للبحوث توضح السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان (فيديو)

تشابه مثير للجدل بين فيلم "مدام شلاطة" لشيريهان ومسلسل "إش إش"

البحيرة ممتلئة عن آخرها وإثيوبيا تتعنت، خبير: حمل المياه كبير جدا على سد النهضة

ضوابط تشغيل الأجانب وفقا لمشروع قانون العمل الجديد

منوعات

المزيد

إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة سجاح المرتدة

القراءات القرآنية وأنواعها وأحكامها وأشهر طرقها

سور من القرآن الكريم نزلت مفرقة وأخرى مجمعة، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية