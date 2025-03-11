توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على المستحقين من أبناء الشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إطلاق فاعلية المجتمع المدنى لتوزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على المستحقين من أبناء المحافظة والتي تأتي ضمن حملة رمضان 2025 وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ومندوب المجتمع المدنى وعدد من السيدات المستحقات من أبناء المحافظة.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

لوحة شرف للجهة المانحة

ثمن المحافظ مجهود الجهة المانحة للوجبات والتي استطاعت أن تضع إسمها في لوحة شرف العمل الأهلي لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا ، إضافة الى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك إطلاق حملة رمضان 2025، لدعم المواطنين الأكثر إحتياجًا وإمدادهم بالمواد الغذائية واللحوم خلال الشهر الفضيل.

التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان

كما حرص محافظ الشرقية على تقديم التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الفضيل داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر وجيشها وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم المحبة والترابط والوحدة بين أبناء المحافظة.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعية

اكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلي أن توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة يتم وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى المديرية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الإجتماعية التابعة لها، لافتًا إلى أنه يتم مراعاة البعد الاجتماعي والعدالة في التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

محتويات الكرتونة الرمضانية

وقال إن كرتونة رمضان لهذا العام وزن 15 كيلو جراما وتحتوي على "2 كيلو أرز، 2 كيلو مكرونة، 2 كيلو سكر،2 كيلو لوبياء، 1 كيلو عدس، 1 كيلو شعرية، 1 كيلو فول، كيلو تمر، علبه سمن من 1.500 كيلو جرام، ¼ كيلو شاي، علبة صلصة 380 جرام"، مضيفًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية الأساسية للأسر المستفيدة، مضيفا أنه من المقرر توزيع 15 طن لحوم خلال النصف الثاني من شهر رمضان المعظم، وذلك على المستحقين بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

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