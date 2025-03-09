محافظ الشرقية يترأس لجان تجديد شغل وتعيين وظائف قيادية

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم لجنتياختبار تجديد شغل وظيفتى مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بديوان عام محافظة الشرقية، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية بمديرية الزراعة.

معايير الاختيار للوظيفة

أكد محافظ الشرقية أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

اختيار مدير عام التعاون الزراعى

كما ترأس المحافظ لجنة اختبار شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة والمتقدم لها (4).

تفعيل سياسة الإصلاح

أوضح محافظ الشرقية أن هذه الاختبارات تأتي تفعيلًا لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة، بما ينعكس علي تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

حضور الاختبارات باللجان

حضرالاختبارات محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والسيد أحمد فرج النور مدير مديرية التنظيم والإدارة.

الخبراء فى مجال الوظيفة

وحضر الخبراء في مجال الوظيفة منهم الدكتور السيد علي حسن الشريف بمعهد البحوث الزراعية والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والأستاذ الدكتور عبد الله مناع بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.