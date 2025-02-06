فرقة بلاك بينك تعلن عن جولتها العالمية خلال 2025

أعلنت نجمات البوب ​​الكوري من فرقة الكيبوب “BLACKPINK” عن عزمهن الذهاب في جولة عالمية خلال عام 2025، وذلك من خلال مقطع فيديو تشويقي تم نشره مساء أمس الأربعاء.

في مقطع فيديو مدته 21 ثانية على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن وعلى موقع يوتيوب، يبدأ الفيديو بشاشة سوداء قبل أن تظهر صورة جوية لملعب ضخم مفتوح في الهواء الطلق، مع تحرك الكاميرا فوق آلاف المشجعين الذين يهتفون من زوايا مختلفة، ثم تظهر أعضاء الفرقة جيني وليسا وجيسو وروزي على خشبة المسرح، قبل أن تتحول الشاشة إلى اللون الأسود، وينتهي الفيديو بنص وردي بسيط على خلفية سوداء "جولة عالمية 2025".

من المقرر أن يتم الإعلان عن تواريخ وأماكن الجولة العالمية في الشهور القليلة القادمة، ذلك بالإضافة إلى ألبوم جديد من الفتيات كفرقة بعد غياب دام لأكثر من ثلاث سنوات، بعد ألبوم “Born Pink” الذي صدر في 2022م.

ومن المتوقع أن تتفوق الجولة الموسيقية لعام 2025، على سابقتها في 2022 والتي كانت بالفعل أنجح جولة عالمية في تاريخ الفرق بشكل عام حيث حققت أكثر من 330 مليون دولار أمريكي وباعت 1,815,183 تذكرة.

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