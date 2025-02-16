رحيل الممثلة الكورية Kim Sae Ron عن عمر يناهز 24 عاما وشكوك حول أسباب الوفاة

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الممثلة الكورية Kim Sae Ron عن عمر يناهز الـ 24 عامًا.

وتم العثور على جثة الممثلة في منزلها من قبل أحد أصدقائها، وفقًا لتقارير الإعلام الكوري.

وصرح مصدر من الشرطة الكورية في بيان إعلامي، أنه لم تكن هناك أي علامات على وجود جريمة أو اقتحام، مؤكدين استمرار التحقيقات في الظروف الدقيقة لوفاة الممثلة.

وتابعت: "نطلب منكم مراعاة المتوفاة وأسرتها والامتناع عن التكهن بالظروف المحددة وطريقة الوفاة، نطلب منكم تفهم أن الشرطة لا تستطيع التأكيد".

وقالت مصادر مقربة من الممثلة الراحلة Kim Sae Ron لوسائل الإعلام "التقيت كيم سايرون في نهاية العام الماضي، وقد غيرت اسمها مؤخرًا إلى Kim Aim وكانت تحاول البدأ من جديد."

مضيفًا أن الممثلة كانت تستعد لافتتاح مقهى مع معارفها، كما كانت تستعد أيضًا للعودة إلى صناعة الترفيه، بعد غياب 4 سنوات إثر فضيحة القيادة تحت تأثير الكحول التي كانت السبب في منع الممثلة من الظهور في الوسط الفني الكوري مرة أخرى.

رد فعل الجمهور على وفاة الممثلة Kim Sae Ron

لحق أخبار وفاة الممثلة Kim Sae Ron رد فعل عنيف من جمهور الدراما الكوريا في جميع أنحاء العالم، وذلك لتكهن العديد أن سبب الوفاة هو الانتحار، منتقدين أفعال صناعة الترفيه ضد الراحلة بعد فضيحتها في عام 2021.

فانتقدت البعض التحيز ضد المشاهير الإناث في كوريا، تم مؤخرًا توريط شوجا عضو فرقة الكيبوب الشهيرة BTS في نفس الفضيحة ولكن سرعان ما عفي عنه.

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