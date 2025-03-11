الصليب الأحمر: قطع الكهرباء والمياه عن غزة يهدد بحالة طوارئ إنسانية حادة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن تعليق المساعدات الآن، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء إلى منشأة تحلية المياه الوحيدة في غزة، يهدد بانزلاق غزة إلى حالة طوارئ إنسانية حادة،حيث بدأت التأثيرات تظهر بالفعل في ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية.

السماح بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق

ولفتت اللجنة إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يتعين على الاحتلال الإسرائيلي السماح بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل ذلك مضيفة أنه يشكل الوصول الإنساني السريع وغير المقيد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق هذه المهمة.

حاجة ماسة إلى التزام طويل الأمد بإعادة بناء الخدمات الأساسية

وكررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نداءها العاجل لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، واستمرار وقف إطلاق النار مؤكدة أن هناك حاجة ماسة إلى التزام طويل الأمد بإعادة بناء الخدمات الأساسية واستعادة كرامة المجتمعات المتضررة مضيفة أن هناك أيضًا حاجة ملحة إلى مساعدات متنوعة، بما في ذلك مواد البناء للملاجئ، والإمدادات الطبية، وغير ذلك من الخدمات الأساسية لمعالجة الأزمة الإنسانية المعقدة.

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