السعودية وقطر تدينان قطع الاحتلال الكهرباء عن قطاع غزة

أدانت السعودية وقطر قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة، ودعتا إلى تحرك المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

السعودية وقطر تدينان قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة



وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إنها تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات لممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع، مجددة رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني.

وشددت المملكة على مطالبتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري دون شرط أو قيد، وتجدد دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات الخطيرة.

كما أدانت قطر بشدة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قطع الكهرباء عن قطاع غزة، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على حصار الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، تهدف في نهاية المطاف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع في القطاع".

وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

كما جددت موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

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