توقف كامل لمحطات تحلية المياه العذبة في غزة بعد تدمير 85 % من مصادرها

أكد مستشار وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة زهدي الغريز توقف جميع محطات التحلية المركزية ومحطات معالجة المياه في قطاع غزة عن العمل، بسبب الحرب المستمرة منذ 16 شهرا.

قطع السلطات الإسرائيلية للكهرباء

وأشار الغريز في بيان صحفي إلى أن قطع السلطات الإسرائيلية للكهرباء عن القطاع أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف: "محطة التحلية المركزية التي تغذي وسط وجنوب غزة توقفت تماما بسبب انقطاع الكهرباء الموردة من إسرائيل، ما أدى إلى فقدان 70% من مصادر المياه العذبة التي كانت تنتج 16 ألف كوب مياه يوميا".

وأوضح أن إسرائيل تصعب تشغيل المولدات الكهربائية البديلة عبر استهدافها المباشر وحرمان القطاع من الوقود اللازم لتشغيلها.

تدمير 85% من مصادر المياه العذبة في غزة

ولفت إلى تدمير 85% من مصادر المياه العذبة في غزة، مما اضطر السكان لاستخدام مياه ملوثة غير صالحة للشرب، في ظل توقف 90% من محطات التحلية الخاصة والعامة (296 محطة) بسبب الاستهداف العسكري أو نقص الوقود.

كما توقفت 3 محطات مركزية و5 محطات رئيسية لمعالجة المياه العادمة عن العمل، ما زاد من مخاطر التلوث البيئي وتفشي الأمراض.

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