الثلاثاء 11 مارس 2025
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خارج الحدود

مفوض الأونروا: تفكيك الوكالة لن يلغي وضع الفلسطينيين كلاجئين

مفوض عام الأونروا،
مفوض عام الأونروا، فيتو

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن تفكيك الوكالة فجأة "سيؤدي فقط إلى تعميق معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ولن يلغي وضعهم كلاجئين"، مؤكدا أن حقوقهم ستظل قائمة بشكل مستقل عن وجود الوكالة. 

 الالتزام بالقانون الدولي الإنساني 

وأوضح  لازاريني، وفق مركز إعلام الأمم المتحدة، أن التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ودخل حيز التنفيذ في أواخر يناير الماضي لا يتعلق بالأونروا فحسب، بل يتعلق "بأي فرد أو منظمة تدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أو تعزيز حقوق الفلسطينيين".

وأكد لازاريني، "مع إسكات عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية بالفعل، هناك الآن جهد متضافر أكبر في إسرائيل لتقويض أو تقييد عمليات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من خلال التدابير التشريعية".

وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة

وكان الكنيست الإسرائيلي اعتمد قانونين من شأن أحدهما وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحظر الآخر على المسؤولين الإسرائيليين التواصل مع الوكالة مشيرا إلي حملة التضليل التي تصور الأونروا على أنها "منظمة إرهابية"، وموظفيها على أنهم "إرهابيون أو متعاطفون مع الإرهابيين".

تحديات تشغيلية خطيرة في جميع أنحاء الأرض المحتلة

وقال لازاريني إن الوكالة واجهت أيضا تحديات تشغيلية خطيرة في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ دخول التشريع حيز التنفيذ، إلا أنه شدد على أن الأونروا ستبقى وتنفذ تفويضها المنوط بها من الجمعية العامة "حتى يصبح من غير الممكن القيام بذلك بالطريقة القائمة على المبادئ".

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