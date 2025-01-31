بيان ثلاثي أوروبي يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم حظر نشاط الأونروا

أعربت كل من برلين وباريس ولندن في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، عن قلقها بشأن الحظر الذي فرضته إسرائيل على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

بيان ثلاثي أوروبي يدعو إسرائيل إلى عدم حظر نشاط الأونروا



ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي إسرائيل إلى عدم تنفيذ ذلك الحظر.



وأوضح البيان المشترك أنه "لا يملك حاليا أي كيان آخر أو وكالة أممية القدرة أو البنية التحتية للقيام بما تقوم به الأونروا أو يتمتع بخبرتها".

وقال الدبلوماسيون الثلاثة إن الأونروا هي الملاذ الرئيس للمشردين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومن بينها القدس الشرقية، كما أنها عنصر أساسي في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

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