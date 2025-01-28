مفوض الأونروا: حظر الوكالة يعمق اليأس بالأراضي الفلسطينية فى لحظة حرجة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إن حظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، الخميس، سيكون كارثيًا، وسيشل عمل الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية.

مفوض الأونروا ينتقد قرار الحظر المفروض على الوكالة

وأضاف، أن حظر الأونروا من شأنه أن، يزيد من عدم الاستقرار ويعمق اليأس في الأراضي الفلسطينية في لحظة حرجة، وأن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويخرب تعافي القطاع والانتقال السياسي.

من جهته، أكد القائم بأعمال مبعوث أمريكا بالأمم المتحدة، أن بلاده تدعم القرار السيادي لإسرائيل بإغلاق مكاتب الأونروا في القدس، وفق زعمه

جلسة عاصفة فى مجلس الأمن حول حظر الأونروا

وقال سفير الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، أن الاحتلال سيقطع كل الاتصالات مع وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأيّ هيئة تنوب عنها، بعدما اتهمت إسرائيل الوكالة الأممية مرارًا بتقويض أمنها، وهو ما نفته الأونروا.

وتؤدي فروع الأونروا في إسرائيل دورًا حيويًا في توفير الرعاية الصحية والتعليم في الأراضي الفلسطينية، لكن لطالما تصادمت السلطات الإسرائيلية معها.

أيدت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، قرار دولة الاحتلال بحظر نشاطات الأونروا، ووصفت الخطوة بالقرار السيادي.

دخول قرار حظر الأونروا حيز التنفيذ

ويكتنف الغموض مستقبل الخدمات الحيوية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مع دخول قانون يحظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ مع نهاية يناير الجاري.

واتهمت دولة الاحتلال، موظفين يعملون لدى الأونروا بأنهم على صلة بحركة حماس، وأقر الكنيست في أكتوبر الماضي حظرها المقرر أن يدخل حيز التنفيذ نهاية يناير.

وتفاخر قادة الاحتلال بالحظر كإنجاز سياسي، لكنه أثار تساؤلات حول سبل إنجاز العمل المهم الذي كانت تقوم به الوكالة.

تداعيات خطيرة لخروج الأونروا من القدس الشرقية

وحذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من التداعيات الخطيرة لخروج الوكالة من القدس الشرقية، مؤكدًا أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على مستقبل التعليم لـ60 ألف طالب فلسطيني يتلقون تعليمهم في مدارس الوكالة.

وأشار المفوض العام إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على أنشطة الوكالة تعرقل عملياتها بشكل كبير في غزة والضفة الغربية، مما ينعكس سلبًا على الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في هذه المناطق.

وأكد المسؤول الأممي على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا لمواجهة هذه التحديات، محذرًا من أن تدهور الأوضاع سيؤثر بشكل أكبر على الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة في التعليم والصحة والإغاثة.

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