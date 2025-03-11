أخبار الرياضة اليوم، حقيقة خناقة محمد صلاح وأرنولد في تدريبات ليفربول، محمود بسيوني حكما لقمة الأهلي والزمالك، مصطفى يونس يكشف مفاجأة بشأن فشل صفقة انتقال زيزو للقلعة الحمراء

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

دخل ثنائي فريق ليفربول محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، في مشادة كلامية، خلال تدريبات الريدز، اليوم الإثنين، استعدادًا لموقعة باريس سان جيرمان، على ملعب أنفيلد، غدًا الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء طاقم حكام مباراة القمة 130، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

زيزو، علق مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحاته السابقة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك.

حرص اتحاد الكرة المصري على توضيح موقفه من الخطاب المتداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي، والمنسوب لرابطة الأندية المصرية المحترفة، تدعي أنها أرسلته إلى مسئولي اتحاد الكرة بتاريخ 9 مارس الجاري، تطالب فيه بإستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك

وجه مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحذيرا ناريا للاعبي الفريق، وذلك ضمن تعليمات السويسري للاستعداد لمباراة الزمالك، المقرر لها غدا ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

رصد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، مكافأة مالية ضخمة للاعبي الأبيض حال الفوز غدا على الأهلي في القمة 130.

أعلنت قناة أون سبورت عن تعيين المعلق عامر عبد الله للتعليق على مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي

تأهل نادي النصر السعودي إلي دور الـ8 بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة علي حساب نظيره فريق استقلال طهران الإيراني، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بينهم اليوم علي ملعب “ الأول بارك”، في إطار إياب منافسات الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخية موسم 2024-25.

حقق السد القطري فوزا مستحقا أمام ضيفه الوصل الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة

قرر نادي بيراميدز، طلب حكام أجانب لمباراتي الأهلي والزمالك في إطار مباريات مرحلة حسم بطل الدوري المصري واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الأمر طبقا للائحة.



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