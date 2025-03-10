مصطفى يونس يكشف مفاجأة بشأن فشل صفقة انتقال زيزو للأهلي

زيزو، علق مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحاته السابقة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك.

مفاوضات الأهلي مع زيزو

وقال يونس خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم: “أنا لم أهاجم زيزو، لكني تحديته بأن يخرج وينفي تصريحاتي بشأن انتقاله للأهلي إذا كان يرى أنها غير صحيحة، تمامًا كما فعل شيكابالا من قبل، الحقيقة أن هناك بالفعل مفاوضات جرت بين زيزو والأهلي، وهذا ليس كلامي وحدي، بل أكده شخص مقرب من اللاعب، لا يمكنني ذكر اسمه، لكنه تواصل معي أثناء تقديمي لأحد البرامج التليفزيونية وأخبرني بتفاصيل تلك المفاوضات”.

كشف مفاوضات الأهلي مع زيزو

وأضاف يونس: “عندما كشفت عن وجود مفاوضات في السابق بين زيزو والأهلي كان عقد اللاعب براتب معين، وبعد حديثي، تضاعفت أرقامه المالية بشكل كبير”.

وتابع:" لو عاد بي الزمن، ربما كنت سأتصرف بطريقة مختلفة ولن أعلن عن أي مفاوضات بين الأهلي وزيزو ، لأنني أحب رؤيته في الأهلي، لأن ما قلته كان أحد الأسباب التي جعلت زيزو لا ينتقل إلى الأهلي، حيث قامت إدارة الزمالك بفتح خزائنها للحفاظ عليه ".

وأشار إلي أن هناك مفاوضات جادة بين زيزو والأهلي الفترة الحالية خاصة مع انتهاء عقده مع الزمالك وحاجة الأحمر لخدماته.

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