حقيقة تلقي اتحاد الكرة خطابا من رابطة الأندية بشأن حكام القمة 130

القمة 130، حرص اتحاد الكرة المصري على توضيح موقفه من الخطاب المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوب لرابطة الأندية المصرية المحترفة، تدعي أنها أرسلته إلى مسئولي اتحاد الكرة بتاريخ 9 مارس الجاري، تطالب فيه باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك.

بيان اتحاد الكرة

وجاء بيان اتحاد الكرة للرد على الخطاب المتداول على النحو التالي:

“بشأن الخطاب المنسوب لرابطة أندية القسم الأول، والمنتشر على السوشيال ميديا والمؤرخ ب ٩ مارس الحالي، والذي يتضمن طلبًا للاستعانة بحكام أجانب لمباريات في مقدمتها مباراة الزمالك والأهلي في دوري القسم الأول، والمحدد لها غدا الموافق ١١ مارس، فإنه لم يصل للاتحاد حتى تاريخه أي خطابات في هذا الشأن عبر قنواته الرسمية (الإيميل أو الفاكس).. لذلك وجب تحري الدقة في تناول ما ورد به”.

بيراميدز يطلب حكام أجانب أمام القطبين

قرر نادي بيراميدز، طلب حكام أجانب لمباراتي الأهلي والزمالك في إطار مباريات مرحلة حسم بطل الدوري المصري واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الأمر طبقا للائحة.

وحددت رابطة الأندية المحترفة يوم ١2 أبريل المقبل المقبل موعدا لمباراة بيراميدز أمام الأهلي على استاد الدفاع الجوي، فيما حددت يوم ١٣ مايو موعدا لمباراة الزمالك أمام بيراميدز على استاد القاهرة الدولي.

وطبقا للائحة اتحاد الكرة، فإنه يمكن طلب الاستعانة بحكام أجانب قبل المباراة بـ١٥ يوما، وهو ما يراه نادي بيراميدز مناسبا في ظل وجود متسع من الوقت قبل مباراتي الأهلي والزمالك

موعد مباراة بيراميدز والمصري والقناة الناقلة

ويحل فريق بيراميدز ضيفا علي المصري البورسعيدي في الساعة الـ 9:30 مساءً مساء بعد غدا الاربعاء في ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة الاولي بالدور الثاني بمرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة على قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

وبتصدر بيراميدز صدارة الدوري برصيد 42 نقطة

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