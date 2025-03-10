تحذير شديد اللهجة من كولر للاعبي الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة 130

وجه مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحذيرا ناريا للاعبي الفريق، وذلك ضمن تعليمات السويسري للاستعداد لمباراة الزمالك، المقرر لها غدا ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحذر كولر لاعبي الأهلي من الاستهتار أو التهاون في إنهاء الهجمات، وإهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وشدد السويسري على أن مثل هذه المباريات لا تحتمل ضياع الفرص، مؤكدا أن استغلال أنصاف الفرص سيكون عنصرًا حاسم في نتيجة اللقاء.

وطالب كولر اللاعبين بضرورة الالتزام بالواجبات الدفاعية، وعدم منح لاعبي الزمالك أي مساحة للتحرك أو بناء اللعب.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة واشرف داري ومصطفى العش

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات

الهجوم: أشرف بن شرقي ووسام أبو علي وجراديشار

كما حرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي علي عقد جلسة مع لاعبي الاهلي من أجل تحفيزهم لمباراة القمة أمام الزمالك غدا.

ونقل رمضان رسالة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن أهمية الفوز في مباراة الغد من أجل قطع خطوة مهمة في رحلة الحفاظ على اللقب مؤكدا ثقة الجميع داخل الأهلي في قدرات اللاعبين والجهاز الفني لحصد نقاط المباراة.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق المسائي استعدادا لمواجهة الزمالك غدا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تحضيراته لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز غدا الثلاثاء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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