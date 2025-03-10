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رياضة

ممدوح عباس يعد لاعبي الزمالك بمكافأة مالية ضخمة حال الفوز بالقمة

ممدوح عباس
ممدوح عباس

الأهلي والزمالك،  رصد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، مكافأة مالية ضخمة للاعبي الأبيض حال الفوز غدا على الأهلي في القمة 130.

وعلمت فيتو أن ممدوح عباس وعد اللاعبين بالحصول على مكافأة مالية ضخمة، بخلاف المقدمة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها في لائحة الفريق، إذ حقق الفريق الثلاث نقاط. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي تقام مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.

ونعرض تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في قمة الثلاثاء. 

تشكيل الزمالك الأقرب لمباراة الأهلي 

في حراسة المرمى: محمد عواد 

في خط الدفاع: عمر جابر- صلاح مصدق - الونش - حسام عبد المجيد - محمود بنتايج. 

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد. 

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر - سيف الجزيري. 

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان

مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان هي صدام متكرر بين القطبين، حيث التقى الفريقان من قبل في 14 قمة، قبل القمة 130 المقرر أن تقام بينهما يوم الثلاثاء المقبل.

 

وشهدت هذه اللقاءات تفوقا أهلاويا في مباريات القمة، حيث نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في سبع لقاءات، بينما فاز الزمالك في ثلاث مواجهات فقط في الشهر الكريم، حل التعادل بين القطبين في 4 لقاءات.

نتائج الأهلي والزمالك في شهر رمضان 

أولي لقاءات الأهلي والزمالك كانت في شهر رمضان كانت عام 1957، فاز حينها الأهلي علي الزمالك  بهدفين مقابل لاشئ في بطولة الدوري.

وجاءت نتائج الفريقين خلال شهر رمضان كالتالي: 

1957، الأهلي 2ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز) 

1965،الأهلي 2ـ2 الزمالك (الدوري الممتاز) 

1985، الزمالك 2ـ1 الأهلي (الدوري الممتاز)

1993، الأهلي 1ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز)

2001، الزمالك 2ـ1 الأهلي  (الدوري الممتاز)

2003، الزمالك 1ـ0 الأهلي (الدوري الممتاز)

2004، الأهلي 4ـ2 الزمالك بنتيجة (الدوري الممتاز)

2005، الأهلي 2ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2007، الأهلي 1ـ0 الزمالك  (الدوري الممتاز)

2008،،الأهلي 2ـ2 الزمالك  (دوري أبطال إفريقيا)

2012، الأهلي 1ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2013، الأهلي 1ـ1 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

18 أبريل 2021، الأهلي 2-1 الزمالك (الدوري الممتاز)

 10 مايو 2021، الأهلي 1ـ1 الزمالك (الدوري الممتاز)

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء في استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

 

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