محمود بسيوني يدير القمة 130 بين الأهلي والزمالك والغندور للفار

القمة 130، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء طاقم حكام مباراة القمة 130، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك

يدير مباراة الأهلي والزمالك طاقم حكام مصري مكون من:

محمود بسيوني حكما للقمة 130، فيتو

قمة الأهلي والزمالك

وشهدت الساعات الماضية حالة من الشد والجذب بين اتحاد الكرة من جهة ورابطة الأندية المصرية والنادي الأهلي من جهة أخرى، بسبب هوية طاقم حكام مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك

حيث أصدر اتحاد الكرة بيانا مساء الأحد أكد خلاله أن مباراة القمة ستقام بحكام مصريين، خاصة أن كلا الناديين الأهلي والزمالك لم يحول مبلغ 80 ألف دولار قيمة إستقدام طاقم حكام أجنبي للمباراة، كما أنهما لم يخاطبا اتحاد الكرة بالأساس لإستقدام طاقم حكام أجنبي للمباراة

وأكد اتحاد الكرة في بيانه أنه لن يتحمل قيمة إستقدام حكام أجانب للقمة، ومن يريد حكام أجانب عليه أن يدفع 80 ألف دولار

الأهلي يرد على اتحاد الكرة

وأرسل النادي الأهلي خطابا ناريا لـاتحاد الكرة يطالب فيه بإستقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة القمة 130، وعلى اتحاد الكرة أن يتحمل القيمة المالية

رئيس رابطة الأندية يعرض تحمل فاتورة الطاقم الأجنبي

وأعلن أحمد دياب في تصريحات إعلامية أنه على إستعداد لتحمل فاتورة إستقدام طاقم حكام أجنبي، من جيبه الخاص، إلا أن مسئولو اتحاد الكرة أكدوا أن الوقت ضيق جدا، وأن إستقدام طاقم حكام أجنبي قبل المباراة ب24 ساعة هو أمر في غاية الصعوبة

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