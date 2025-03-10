حقيقة خناقة محمد صلاح وأرنولد في تدريبات ليفربول

دخل ثنائي فريق ليفربول محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، في مشادة كلامية، خلال تدريبات الريدز، اليوم الإثنين، استعدادًا لموقعة باريس سان جيرمان، على ملعب أنفيلد، غدًا الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء قد انتهت بفوز ليفربول (1-0).

تفاصيل مشادة محمد صلاح مع أرنولد في تدريبات ليفربول

وانتشر فيديو من تدريبات ليفربول، وظهر خلاله الثنائي يتبادل الكلمات بحدة، وظهر صلاح يضحك باستفزازية، بينما بدا أرنولد منزعجًا، وذلك بعدما بدأ الموضوع بتكبيل محمد صلاح من قبل لاعبي الريدز في شكل الهزار.

وتدخل لاعبو ليفربول لإبعادهما عن بعضهما، خوفًا أن تزداد الأمور تعقيدًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فقد ظهر أرنولد وهو ينخرط في محادثة قوية مع محمد صلاح.

ووصل الأمر إلى ذروته عندما تقدم إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول أمام ألكسندر أرنولد ليأخذه بعيدًا، مع تدخل إيليوت بحكمة مع محمد صلاح.

ومن غير المعروف ماذا دار بين الثنائي، لكن من اللقطات التي التقطتها الكاميرات، من الواضح أن شيئًا ما لم يكن على ما يرام ومن المحتمل أن يكون الخلاف نابعًا من تمرين تدريبي تنافسي.

وينتهي تعاقد صلاح وأرنولد مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد معهما حتى الآن.

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