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رياضة

بيراميدز يفجر مفاجأة قبل مباراتي الأهلي والزمالك

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

قرر نادي بيراميدز، طلب حكام أجانب لمباراتي الأهلي والزمالك في إطار مباريات مرحلة حسم بطل الدوري المصري واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الأمر طبقا للائحة.

وحددت رابطة الأندية المحترفة يوم ١٢ أبريل المقبل المقبل موعدا لمباراة بيراميدز أمام الأهلي على استاد الدفاع الجوي، فيما حددت يوم ١٣ مايو موعدا لمباراة الزمالك أمام بيراميدز على استاد القاهرة الدولي.

وطبقا للائحة اتحاد الكرة، فإنه يمكن طلب الاستعانة بحكام أجانب قبل المباراة بـ١٥ يوما، وهو ما يراه نادي بيراميدز مناسبا في ظل وجود متسع من الوقت قبل مباراتي الأهلي والزمالك.

 

موعد مباراة بيراميدز والمصري والقناة الناقلة

ويحل فريق بيراميدز ضيفا علي  المصري البورسعيدي في الساعة الـ  9:30 مساءً مساء بعد غدا الاربعاء في ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة الاولي بالدور الثاني بمرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة على قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

وبتصدر بيراميدز صدارة الدوري برصيد 42  نقطة 

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موعد مباراة وست هام ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الثلاثاء

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