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رياضة

النصر يقصي استقلال طهران من دوري أبطال آسيا بثلاثية نظيفة (صور)

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

تأهل نادي النصر السعودي إلي دور الـ8 بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة علي حساب نظيره فريق استقلال طهران الإيراني، بعد الفوز بثلاثة أهداف  مقابل لاشيء في  المباراة التي جمعت بينهم اليوم علي ملعب “ الأول بارك”، في إطار إياب منافسات الدور الـ 16 من  دوري أبطال آسيا للنخية موسم 2024-25.

وسجل أهداف فريق النصر جون دوران (هدفين) في الدقيقة 9 و84 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء. 

تشكيل النصر السعودي ضد استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: نواف بوشل - سيماكان - محمد آل فتيل - سالم النجدي.
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – علي الحسن – أيمن يحيى.
خط الهجوم: جون دوران- كريستيانو رونالدو- ساديو ماني.

وحسم التعادل السلبي مباراة النصر ضد استقلال ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي، من مباريات أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25، على ملعب آزادي في دولة إيران.

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