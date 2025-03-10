عامر عبدالله يعلق على قمة الأهلي والزمالك في أون سبورت

القمة 130، أعلنت قناة أون سبورت عن تعيين المعلق عامر عبد الله للتعليق على مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

مواعيد فتح أبواب ستاد القاهرة لجماهير القطبين

ومن المقرر أن تفتح بوابات استاد القاهرة في الخامسة مساءً لاستقبال الجماهير قبل المواجهة المرتقبة، التي تحظى بمتابعة واسعة من عشاق كرة القدم في الوطن العربي وأفريقيا.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه في مران قوي أمس بعد انتهاء الراحة سلبية من التدريبات والتي حصل عليها الفريق لمدة يومين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.