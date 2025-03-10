دوري أبطال آسيا، النصر يتقدم على استقلال بثنائية في الشوط الأول

يتقدم نادي النصر السعودي علي نظيره فريق استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل لاشيئ في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم اليوم علي ملعب “ الأول بارك” في إطار إياب منافسات الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخية موسم 2024-25.

وسجل هدفي فريق النصر جون دوران في الدقيقة 9 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

تشكيل النصر السعودي ضد استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: نواف بوشل - سيماكان - محمد آل فتيل - سالم النجدي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – علي الحسن – أيمن يحيى.

خط الهجوم: جون دوران- كريستيانو رونالدو- ساديو ماني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاستقلال في أبطال آسيا



يمكن لعشاق العالمي مشاهدة مباراة النصر والاستقلال بث مباشر في أبطال آسيا 2024 من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبخاصة قناة beIN Sports AFC 1 HD.

بالإضافة إلى شاشة قناة Abu Dhabi Sports Asia 2، وقناة Alkass Ten HD، وقناة SSC1 HD، وأخيرًا شبكة قناة الرابعة العراقية.

وحسم التعادل السلبي مباراة النصر ضد استقلال ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي، من مباريات أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25، على ملعب آزادي في دولة إيران.

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