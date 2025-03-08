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رياضة

الاتحاد الآسيوي يرفض طلب النصر السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

أفادت تقارير صحفية سعودية  بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رفض الشكوى المقدمة من نادي النصر السعودي بشأن عدم أهلية لاعب فريق الاستقلال الإيراني، آرمین سهرابیان.

جاء هذا القرار بعد أن قدم النصر شكوى تتعلق بمشاركة سهرابیان في المباراة التي أقيمت الإثنين الماضي، حيث اعتبر النادي أن اللاعب “مجند” وأن مشاركته كانت غير قانونية.

 

وكشفت تقارير صحفية إيرانية عن تقدم نادي النصر السعودي بشكوى رسمية ضد استقلال طهران الإيراني، بعد المباراة التي اقيمت الأثنين الماضي، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان النصر قد تعادل سلبيًا مع نادي استقلال طهران الإيراني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أزادي بالعاصمة طهران.

النصر يشكو استقلال طهران الإيراني بسبب مشاركة سوهرابيان

ذكرت شبكة "سبورت 3" الإخبارية أن نادي النصر السعودي قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، احتجاجًا على مشاركة اللاعب أرمين سوهرابيان في تشكيلة فريق استقلال طهران خلال مباراة الفريق الإيراني ضد النصر في الجولة الأولى من دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.


كما أشارت الصحيفة الإيرانية ذاتها نقلًا عن شكوى الفريق السعودي، إلى أن مشاركة سوهرابيان كانت "غير مرخصة"، مؤكدًا أن وجود اللاعب في المباراة لا يتوافق مع اللوائح المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان نادي الشرطة العراقي قد تقدم في وقت سابق بشكوى مشابهة ضد استقلال طهران بشأن مشاركة سوهرابيان في مباراتهم، حيث طالب بمنع ثلاثة فرق من المشاركة في موسم كرة قدم واحد بسبب هذه المخالفة، ومع ذلك، فقد رفض الاتحاد الآسيوي الشكوى المقدمة من نادي الشرطة.

موعد مباراة الإياب بين النصر ضد استقلال طهران الإيراني في كأس النخبة


ويستضيف ملعب الأول بارك، المباراة التي تجمع بين النصر ضد استقلال طهران الإيراني، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الإثنين القادم.

وتنطلق المباراة التي تجمع النصر ضد استقلال طهران الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، عند الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

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