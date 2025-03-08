السبت 08 مارس 2025
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رياضة

مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

 كشفت الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر حسابها على منصة إكس، أن عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، لن يتواجد أساسيا في تشكيل فريقه أمام  نوتينجهام فورست ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي على ملعب "سيتي جراوند".

وأكدت الصفحة أن عمر مرموش سيتواجد على دكة بدلاء مانشستر سيتي اليوم.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز من أجل الصعود إلى المركز الثالث، في ظل رغبة حامل اللقب في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

 وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست 

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفاز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "الاتحاد".

ويحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 مواجهات علي أن تختتم الجولة بمواجهة واحدة يوم الإثنين المقبل.

 

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 

السبت 8 مارس 2025

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - 2.30 عصرا

برايتون ضد فولهام - 5 مساء

كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - 5 مساء

ليفربول ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

برينتفورد ضد أستون فيلا 7.30 مساء

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء

 

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

 

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء.

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