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رياضة

القمة 130 تؤجل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، وهذا الموعد النهائي

حسام حسن،فيتو
حسام حسن،فيتو

منتخب مصر، قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تأجيل إعلان قائمة الفراعنة والتي كان من المحدد أن تعلن اليوم السبت، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأرجأ حسام حسن الإعلان عن قائمة المنتخب حتى مباراة القمة بين الاهلي والزمالك والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل بالدوري.

ومن المقرر أن تعلن القائمة في اليوم التالي من المباراة خشية  إصابة أي لاعب.

موعد معسكر منتخب مصر الوطني

وحدد حسام حسن يوم 16 مارس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبين المحترفين للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بداية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 مارس وحتى 24 مارس. 

وأنهى الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني، حدد يوم 19 مارس موعدا للسفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض المباراة الأولى أمام إثيوبيا على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء.

مران وحيد على ملعب العربي زوالي

وبحسب المصدر، فإن بعثة منتخب مصر ستصل إلى المغرب مساء يوم 19 مارس، ثم يخوض الفريق مرانه الوحيد في اليوم التالي على ملعب العربي زوالي، الذي يستضيف مباراته أمام إثيوبيا يوم 21 مارس، ثم تغادر بعثة الفراعنة الدار البيضاء بعد المباراة في طريق العودة إلى القاهرة.  

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

وتقرر إقامة مواجهة منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم 21 مارس المقبل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على الأراضي المغربية. 

ويسعى المنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، إلى تحقيق انتصارين متتاليين لتعزيز صدارته لمجموعته، ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى مونديال 2026، في ظل المنافسة القوية على بطاقات العبور إلى النهائيات.

 

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