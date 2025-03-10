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محافظات

الشرقية تتصدر الجمهورية في مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية

صحة الشرقية
صحة الشرقية

تصدرت محافظة الشرقية جميع محافظات الجمهورية من خلال تقديم الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية الخدمة للمواطنين، لفعاليات مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية.

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الأسابيع السبعة الأولى 

 وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن ذلك على مدار الأسابيع السبعة الأولى منذ تدشين المبادرة على مستوى الجمهورية يوم الأحد الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٥، تحت شعار "تغذيتك.. مفتاح سعادتك"!

توجيهات الدكتور وزير الصحة 

مشيرا إلى أنه  بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات  الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، وتحت إشراف  الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

الدكتور هانى مصطفى جميعة 

أكد الدكتور هانى مصطفى جميعة أن الجهود المبذولة ساهمت في تحقيق الشرقية أعلى معدلات تقديم الخدمة على مستوى الجمهورية، كما قدم الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، بالإضافة إلى مديري الإدارات الصحية المشاركة في تنفيذ المبادرة.

الوزارة تقدم الشكر للشرقية 

وقال أن وزارة الصحة والسكان ثمنت جهود الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، مقدمة الشكر للشرقية  بعد تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة عالية وتحقيق أعلى نسب تردد على مستوى الجمهورية، 

اسعار رمزية طوال الأسبوع 

مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن تفعيل عيادات تخصصية للسمنة بوحدات الرعاية الأولية بأسعار رمزية طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساءًا، لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين.

هدف المبادرة تقليل معدلات الوفاة 

 لافتًا أن المبادرة تهدف إلى تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن السمنة والمضاعفات الصحية المرتبطة بها، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بمخاطرها، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وخفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة وأمراض القلب.

المبادرة بسبعة مراكز طبية بالمحافظة 

وأشار أن المبادرة تم تفعيلها بمحافظة الشرقية في سبعة مراكز طبية موزعة على سبع إدارات صحية بالمحافظة كمرحلة أولى، وهي "المركز الطبي بأبو كبير، مركز طب الأسرة بصافور بديرب نجم، وحدة طب الأسرة بالطيبة بالقنايات، مركز طبي النحال بالزقازيق، مركز طب الأسرة بالهجارسة بكفر صقر،

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تقديم الخدمة إلى 1556 مواطنا 

 بالإضافة إلى مركز طب الأسرة بـالعزيزية بمنيا القمح، وحدة طب الأسرة بالعادلية ببلبيس، ونجحت المبادرة في تقديم الخدمة الطبية لعدد ١٥٥٦ مواطنًا بالمحافظة داخل هذه الوحدات خلال الأسابيع الـ٧ الماضية.

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محافظة الشرقية محافظات الجمهورية تقديم الفرق الطبية وحدات الرعاية الأولية خدمة المواطنين مبادرة القضاء على السمنة

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