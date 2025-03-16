برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن محاور الإسلام الثلاثة (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

المحاور الثلاثة للإسلام

في هذه الحلقة يتناول فضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، بالحديث والشرح المحاور الثلاثة للإسلام.

يقول البيه: المعلوم أن دين الإسلام يدور حول 3 محاور، هي: أولا: العقيدة.. ثانيا: العبادات.. ثالثا: المعاملات.

وخلاصة العبادات حُسْن وطيب المعاملات، لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله، قال: "الدين المعاملة"، أي حُسنُ المعاملة.

وإذا نظرنا إلى أركان الإسلام سنجد أن لكل ركن ثمرة، فعندما ننظر إلى ركن وهو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائرُ عمله، عندما ننظر إلى ثمرة هذه العبادة، وهذا الركن العظيم، الجامع لأركان الإسلام، نجد أن الله، تعالى، أشار إلى الثمرة بقوله: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر".. إذن ثمرة الصلاة وغايتها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر.



يعني أن خلاصة الدين تتجلى في حسن المعاملات، ولذلك لما سُئلَ سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، عن الدين، كل ما فيه، أشار بحديث واحد: "الدين المعاملة"، أي حُسن وطيب المعاملة.

للأسف نجد في هذا الزمان أن المعاملات بين الناس، قد ساءت بشكل فظيع.. ولذلك سننظر في المعاملات في الإسلام.

انظروا إلى هذا الحديث الجامع الذي يقول فيه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات، ويأمر فيه بقوله: صل من قطعك وأعطِ من حرمك واعفُ عمن ظلمك.. هذه هي أخلاقيات الإسلام.



من يصل الواصل هو مكافئ، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل من يصلُ من وصله، يعني لما حد يودني وأنا أرد المودة بمودة يبقى أنا قابلتُ الوصلَ بوصلٍ، ولكن الإسلام أمرنا وحثنا على أن نصل من قطعنا، ليس من وصلنا فقط.

وكذلك الأمر بالنسبة لمن حرمك، ومن ظلمك.

هذه هي أخلاق الإسلام، وهدي رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.. أسأل الله أن يخلقنا بأخلاق الهادي البشير، عليه أفضل الصلوات والتسليمات وعلى آله.

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