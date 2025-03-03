برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن إنسانية رسول الله (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

إنسانية رسول الله، صلى الله عليه وسلم

في هذه الحلقة يتحدث فضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، عن تعريف الإنسانية، وهي كلمة جامعة لكل القيم والفضائل والمحاسن الإنسانية الجميلة، وكلها تخلق بها سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه.

وعندما يتحلى إنسان ما بالأخلاق الكريمة المحمدية الطيبة، والفضائل والمحاسن والقيم الإنسانية يشرف بالانتساب إلى الإنسانية، فيوصف بأنه "إنسانٌ"، أما سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فقد شرُفت الإنسانية بالانتساب إلى حضرته. لأن رسول الله هو الذي جلاها، وأظهرها من خلق ومن فضائل ومن قيم جميلة.

فالمصطفى، صلى الله عليه وسلم، هو سيِّدُ أهل الكمالِ، وينبوعُ الكمالِ، ومعينُ الكمالِ، وهو أكملُ من الكمال، وفي الآيةِ الكريمة: "وإنَّك لعلى خُلُقٍ عظيم"، أشار الحق، سبحانه، إلى أنه، صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ من الكمال أن ارتقى فوق الخُلُقِ العظيم، في قوله وعمله وفعله وهديه، وفي دوره العظيم في أداء رسالة الإسلام، وأداء الأمانة، وهو، صلى الله عليه وسلم، الذي نصح الأمة حقَّ النُصح، وهو الذي كشف الغمة، وتركنا على المحجةِ البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغُ عنها إلا هالكٌ.

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