برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن الرسول موطن القدوة والأسوة الحسنة (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

الرسول موطن القدوة والأسوه الحسنة

في هذه الحلقة يتحدث فضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، عن مناط الاقتداء والتأسي، وهو رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فمعلوم أن أعظمَ رسالة، وأكملَ وأتمَّ رسالةٍ هي الرسالةُ المحمديةُ، وهي رسالةُ الإسلام، الوحيدة التي تسمَّت باسم الدين.. يقولُ تعالى: "إنَّ الدينَ عندَ اللهِ الإسلامُ".. وقد انتقى الله، سبحانه وتعالى، لها أعظمَ الخلق، وأشرفَ الرسل، وأكرمَ الأنبياء، فهي الرسالة الخاتمة، والتي أتمها وأكملها الله، عز وجل: "اليومَ أكملتُ لكم دينَكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكُمُ الإسلامَ دينًا".



فالله انتقى لهذا الإسلام، وهذه الرسالة الخاتمة، الرسولَ الكريمَ، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعله، لتمام كماله، موطن الاقتداء والتأسي، حيث يقول تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو اللهَ واليومَ الآخرَ وذكرَ اللهَ كثيرًا".

ولفظة "كان" تشير إلى الفعل الماضي، وفي هذه الإشارة دلالة على أن رسول الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قد أعده الله من الأزل لهذه الرسالة التي هي أعظم رسالة، وهو الأسوة الحسنة لخاصة أهل الإيمان، وهم أهل محبة الله، والقرب منه، وهم أهل طلب الله، عز وجل، أصحاب الوجهة الخالصة لله، الذين يبتغون وجه الله، ودليلهم، وقائد ركبهم، وقدوتهم، ومنارتهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يأخذ بأيديهم، ويربيهم، ويؤهلهم، حتى يدخلهم على الله، وهو قائد ركب عامة أهل الإسلام الذين يتطلعون إلى نيل الثواب والجنة.



فالمصطفى، صلى الله عليه وسلم، هو المنارة العظمى التي تنير لطلاب الله السبيل إليه سبحانه، ولعامة المسلمين الطريق إلى الجنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.