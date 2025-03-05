برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يوضح مراتب الولاية في القرآن (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.



الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

يقول تعالى في كتابه الحكيم: "النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم".

ويوضح الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، أن مراتبُ الولاية في القرآن ثلاث مراتب.. أولها؛ الولاية العظمى، وهي ولاية الله، حيث يقول، سبحانه: "الله وليُّ الذين آمنوا يُخرجُهم من الظلماتِ إلى النُّورِ".. هذه هي الولايةُ العامةُ لكلِّ أهلِ الإيمانِ، وللهِ تعالى ولايةٌ خاصةٌ بأهلِ الإيمانِ، أي لعبادِ اللهِ الصالحين الأتقياء، وهي المُشار إليها في قوله تعالى: "وهو يتولى الصالحين".



وهناك ولايةٌ منبثقةٌ عن ولاية الله، عَزَّ وجلَّ، منسوبة إلى سيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهي المشار إليها في قوله تعالى: "النبيُّ أوْلى بالمؤمنين من أنفسِهم".



وهناك ولايةً لأهل التقوى، وأهلِ الصَّلاحِ، من مشايخنا وعلمائنا الأجلاء، وهي التي أشار إليها، سبحانه وتعالى، بقوله: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ".



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