برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وجوب طاعة الله والرسول (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.



وأطيعوا الله والرسول



في الحلقة السابقة تحدث فضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، عن طاعة الرسول الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي أوجبها الله سبحانه وتعالى.

أوجب الله طاعة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، في 33 آية في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: "وأطيعوا الله والرسول.."، ومنها: "وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون"، أي أن الله ربط الرحمة الإلهية التي يتجلى بها على عباده وخلقه بطاعته عز وجل، وبطاعة الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤكد الحق أن طاعة الحبيب هي طاعة كاملة له، سبحانه وتعالى، حيث يقول تعالى: "فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله".



ومعلوم أن كل ما نطق به رسول الله، صلوات الله وتسليماته عليه، وكل ما خرج من فمه الطاهر المطهر، الشريف، هو وحي من الله؛ لقوله تعالى: "وما ينطق عن الهوى".. فهو لم ينطق بكلمة إلا بوحي من الله، وإلا بعلم من الله، وإلا بإذن من الله، عز وجل، ولذلك فإن طاعة الحبيب المصطفى هي طاعة لله، وهي المدخل الذي يدخل العبد ويقيمه في أن يكون من أهل رحمات الله، ومن أهل رضوان الله، عز وجل.



وإذا نظرنا إلى مصادر التشريع في الإسلام سنجد أن المصدر الأول هو القرآن الكريم، أي ما جاء في كتاب الله تعالى، والمصدر الثاني هو سنة وهدي رسول الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمصطفى يقول في الحديث: "تركتُ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؛ كتاب الله، وسنتي.. وفي رواية: "وعترتي آل بيتي".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.