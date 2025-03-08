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دين ودنيا

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وجوب طاعة الرسول (فيديو)

الشيخ رمضان البيه،
الشيخ رمضان البيه، فيتو

 تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.


وجوب طاعة الرسول

في هذه الحلقة يتحدث فضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، عن طاعة الرسول الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أن الله، تعالى، أوجب، أي فرض، سبحانه وتعالى، على المؤمنين، طاعة الرسول، صلى الله عليه وسلم.
هناك 33 آية في القرآن الكريم، فرض الله من خلالها طاعة الحبيب المصطفى، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام، وجعل، سبحانه وتعالى، طاعة الرسول طاعة له، عز وجل، بل أن الله، تعالى، حينما دعا عباده المؤمنين إلى الحياة الحقَّة، وهي حياة القلوب والأرواح، وليست حياة الأجساد، والأشباح، أمرهم بالاستجابة الكاملة والطاعة الكاملة للرسول، صلوات ربي وتسليماته عليه، وعلى آله.


يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم".. نداء من الله، وتأكيد على أن كل ما جاء به نطق به الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، حقٌ، ووحي من الله، وليس هناك فرق بين طاعة الله وطاعة الرسول، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.

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برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن صاحب الوصايا (فيديو)

ويوضح أن هناك 77 نداءً ربانيًّا لعباده المؤمنين، من بينهم هذا النداء الذي يدعو فيه الله عباده إلى الحياة الحقة، حياة القلوب والأرواح، ويدعوهم إلى الطاعة الكاملة لله ولرسوله، صلوات الله وتسليماته عليه.

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الشيخ رمضان البيه المفكر الإسلامي شهر رمضان المبارك برنامج أوصاني الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلي الله عليه وسلم

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