برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن حرص النبي على العباد (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.



حرص النبي على العباد

في هذه الحلقة يتحدث فضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، عن مدى حرص الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، على البشرية جمعاء، فالمصطفى، عليه أفضل الصلوات والتسليمات، مرسل إلى جميع البشر، وهو رحمة الله رب العالمين، إلى العالمين، ليس للمسلمين فقط، وإنما كما قال الله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين".

ومن معية هذه الرحمة كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله، أحرص الخلق على جميع الخلق.

يقول سبحانه وتعالى، إشارة إلى حرص الرسول الكريم، صلى الله عليه وآله وسلم، على البشرية كلها: "لقد جاءكم رسولٌ من أنفُسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ".

هذه الآية فيها إخبارٌ من الله، عز وجل، وخطابٌ منه إلى جميع البشرية.. وفي قراءةٍ أخرى صحيحةٍ "من أنفَسكم"، بفتح الفاء.



"ما عنتم" أي ما أصررتم عليه من العناد، ومن الكبر، ومن إيثار الكفر والشرك والضلال على الإيمان.

"عزيز عليه"، فالمصطفى بحكم أنه عين الرحمة الإلهية فكان يعزُّ على نفسه، صلى الله عليه وآله وسلم، عدم استجابتهم إلى ما جاء به من النور والهدى والهداية والرشاد.

"حريصٌ عليكم"، وهذا الحرص جاء من مناط أن النبي، صلى الله عليه وسلم، هو عين الرحمة الإلهية، فالمصطفى هو أولى الخلق بالخلق، وهو أولى المؤمنين ولاية خاصة.

"رؤوفٌ رحيمٌ"، اسمان من أسماء الحق، سبحانه، ففي ذلك إشارة إلى أن الحبيب المصطفى، صلوات الله وتسليماته عليه، متصفٌ ومتحققٌ بكل ما نسبه الله تعالى إليه من الأسماء الحسنى، والصِّفات العليا، عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليمات.



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