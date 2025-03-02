برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن صاحب الوصايا (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.



تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا



الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

من هو صاحب الوصايا؟

في هذه الحلقة يتحدث فضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، عن وصايا سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصاحبها، مؤكدا أن هذه الوصايا هي عن أعظم كائن في الوجود، وسيد الأنام، وإمام الأنبياء، وصفوة المرسلين، وخير خلق الله أجمعين.. حيث قال صلى الله عليه وسلم، في الحديث الشريف: "لا يعرف قدري إلا ربي"، فهو، صلى الله عليه وسلم، المتأدبُ بالآداب الربانية، والمتخلق بالأخلاق القرآنية.

فقد قال، صلى الله عليه وسلم: "أدبني ربي فأحسن تأديبي"، وقد زكاه الله إجمالا، وتفصيلا، فعن عقله الشريف قال سبحانه، في كتابه الحكيم: "ما ضل صاحبكم وما غوى"، وعن بصره الكريم: "مازاغ البصرُ وما طغى"، وعن فؤاده: "ما كذب الفؤاد ما رأى"، وزكاه إجمالا، قائلا: "وإنك لعلى خلقٍ عظيم".

وهو منبعُ المكارم وسيد أهل الفضائل والمحامد والمحاسن، وهو عينُ الكمال، ومكمنُ سر روحانية الكمال، وبه اكتمل الكمال، وهو الذي له فضلٌ على الإنسانية بأسرها.

هو أكرم خلق الله إلى الله، وأحب أهل الله إلى الله، والنور والرحمة الممنوحة من الله للعالمين.

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