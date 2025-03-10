أرتال عسكرية سورية تغادر ريف اللاذقية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن أرتال عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية غادرت مناطق ريف اللاذقية باتجاه الطريق الدولي “اللاذقية - طرطوس”.

وزارة الدفاع السورية تسحب قواتها من ريف اللاذقية

ومن جانبها نقلت وكالة الأنباء السورية سانا، عن وزارة الدفاع السورية قولها: إن العملية العسكرية في غرب البلاد انتهت.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية: تصدينا لهجمات الجماعات المسلحة وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية.

انتهاء العملية العسكرية في غرب سوريا

وأضاف متحدث الدفاع السورية: تم إفشال هجمات المسلحين بمحافظتي اللاذقية وطرطوس وإعادة الأمن للمنطقة.



وتابع: الأجهزة الأمنية ستعمل في المرحلة القادمة على تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي.

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