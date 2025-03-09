الاحتلال: سوريا جسرنا إلى الفرات وستبقى دولة منزوعة السلاح

قال رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، ان "سوريا يجب أن تكون تابعة لنا تماما بدون قدرات عسكرية"، مؤكدا، اننا "لن نسمح بظهور قوة عسكرية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد".

إسرائيل تسعى للسيطرة على سوريا منزوعة السلاح

ورأى رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، أن "دمشق يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وسنضمن دخولها تحت سيطرتنا".

معتبرا أن "سوريا هي جسرنا للوصول إلى الفرات وسوف نصل إلى العراق وكردستان في المستقبل"، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية.

الشرع يتحدث عن أحداث الساحل السوري ويشكل لجنة لحفظ السلم

وكان الرئيس ‏السوري أحمد الشرع، أعلن في كلمة مصورة له حول المستجدات الأخيرة في الساحل السوري، عن "تشكيل لجنة عليا للحفاظِ على السلمِ الأهلى، وستكون مكلفة من قبلِ رئاسة الجمهورية بالتواصلِ المباشرِ مع الأهالي في الساحلِ السوري، للاستماع إليهِم، وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن حماية أمنِهم واستقرارِهم، ويعزز الوحدةَ الوطنيةَ في هذه المرحلة الحساسة".

وتباع الشرع، ان "بلادنا مرت بتجارب مريرة وصعبة خلال السنوات الماضية، حتى نالت حريتها وحققت ثورة الشعب أهدافها، ثم تعرضت مؤخرا لمحاولات عديدة لزعزعة استقرارها وجرها إلى مستنقع الفوضى".

وذكر أحمد الشرع، "اليوم، ونحن نقف في هذه اللحظة الحاسمة، نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية، خلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها".

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