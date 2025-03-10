أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

أثار مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأطفال وهم يشعلون النار في صديقهم باستخدام السلكة وفي إحدى مناطق العاصمة الأردنية عمّان، جدلا واسعا ومخاوف متزايدة من مخاطر هذا السلوك.

ظاهرة احراق السلكة في رمضان

ويُعد إشعال "السلكة" في رمضان ظاهرة متكررة، حيث يقوم الأطفال بإحراق قطع من السلك المعدني، ما يؤدي إلى تطاير شرارات نارية قد تتسبب في حوادث خطيرة، بما في ذلك الحرائق والإصابات البليغة.

اطفال يشعلون النار في صديقهم #بسلكه في احدى حارات عمان!!!!

مين يحاسب طيور جهنم، ولا اهاليهم!

هاي اخرة التربية الحديثة، خلف وارمي للشارع يربي!!

ونفسي اعرف مين يلي طلع بقصة السلكه هاي!

يجب محاسبتهم ومعاقبتهم عقاب شديد! pic.twitter.com/rPyesWzDRa — دآرين💗 (@dareenn00) March 9, 2025

ويعود انتشار هذه الظاهرة، وفق متابعين، إلى تقليد بعض المشاهير الذين شاركوا مثل هذه الممارسات عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ ما أدى إلى تزايد انتشارها في مختلف محافظات المملكة.

مطالب بتوعية الاطفال من مخاطر السلكة

وطالب ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجهات المختصة بضرورة وضع حد لهذه العادة الخطرة، من خلال توعية الأطفال بمخاطرها وفرض رقابة أكثر صرامة لمنع وقوع الحوادث التي قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

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