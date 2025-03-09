الأحد 09 مارس 2025
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تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

لعبة الخريس المنتشرة
لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن

في واقعة غريبة من نوعها،  انتشرت لعبة خطيرة بين أطفال الأردن يلعبونها بعد الإفطار خلال شهر رمضان، تقوم على صنع شرارات من النار باستخدام مادة "خريس الجلي" المعدنية (سلك المواعين) والكيروسين.

خطورة لعبة الخريس

وذكرت تقارير إعلامية أن اللعبة الخطيرة تسببت باشتعال النيران في مركبة شحن صغيرة في منطقة العقبة الأردنية ليلة الأحد، حيث أدى تساقط الشرر على مركبة شحن متوقفة إلى اشتعال النيران فيها، دون تسجيل إصابات بشرية.

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ويقوم مبدأ اللعبة الخطيرة التي تنتشر عادة خلال شهر رمضان في الأردن بتصنيع ألعاب نارية بدائية عبر غمر لفائف "الخريس" وهي مادة معدنية تُستخدم عادةً لجلي أواني الطبخ  في الكاز أو مواد نفطية أخرى، ثم إشعالها وتدويرها بخيط معدني، ما يتسبب في تطاير الشرار. 

ويطالب نشطاء بتكثيف الحملات التوعوية في المدارس والأحياء، وتنظيم عمليات مراقبة لبيع المواد القابلة للاشتعال للأطفال، خاصة في ظل غياب أي تحذيرات رسمية من الجهات الأمنية حتى الآن.

يُذكر أن "لعبة الخريس" تسببت في حوادث حريق متفرقة خلال الأعوام الماضية، ما يستدعي فرض غرامات على من يروجون لمثل هذه الممارسات، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد الذي تشهد فيه الشوارع إقبالا كبيرا على الألعاب النارية.

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لعبة الخريس رمضان الأردن

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