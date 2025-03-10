الإثنين 10 مارس 2025
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ثقافة وفنون

تعليق مؤثر من أصالة على أحداث الساحل السوري: نهر دم والحل عند الله

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

علقت الفنانة السورية أصالة نصري على أحداث الساحل السوري، والمواجهات الدموية التي وقعت في بعض مناطق الساحل.

 وطالبت الفنانة السورية متابعيها بالدعاء والصلاة لسوريا، واصفة ما يجرى بأنه "نهر من الدم".

وقالت أصالة عبر منشور لها على حسابها بمنصة إكس: "يا رب بحق هالأيام الفضيلة تحفظ سوريا كلها ويوقف نهر الدم ويوقف هالقهر".

وأضافت: "يا رب والله مو معقول اللي عم يصير بدنا وبشدّه يا رب توقف مع ناس ما بقى فيها، يا رب من عندك الحل يا رب".

وتابعت: "ادعوا لسوريا وصلّوا لها، كل الصلوات لازم تتصلّى لها والله قادر وهو السميع العليم وهو الرحمن الرحيم".

وكانت مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثا دامية راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال.

وأفاد المرصد السوري، مساء أمس الأحد، بارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الساحل السوري إلى 830 شخصا.

بريطانيا توجه رسالة إلى السلطات في سوريا


وقالت بريطانيا: إن التقارير عن مقتل أعداد من المدنيين في سوريا مروعة.

وبحسب شبكة «العربية»، أوضحت بريطانيا، أن على السلطات في سوريا وضع مسار واضح لتحقيق العدالة الانتقالية.

 

الجامعة العربية تتابع بقلق تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا


ويوم السبت، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا، والمواجهات التي وقعت هناك.

 

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت، وكذا إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية.

 

مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا


وشددت الأمانة العامة على أن تلك الأوضاع تستلزم تركيزًا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات  تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها.

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سوريا الفنانة السورية أصالة نصري مناطق الساحل السوري جبال اللاذقية

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