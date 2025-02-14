أصالة تستعد للعودة إلى سوريا بحفل غنائي ضخم

أعلن المنتج السوري أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة نصري، عن استعدادات مكثفة تجري حاليًا لعودة شقيقته إلى سوريا بعد سنوات من الغياب، وتنظيم حفل غنائي كبير.

في هذا السياق قال أنس إن " الحفل الكبير الذي يجري العمل عليه يليق بالجمهور السوري، في خطوة تعكس رغبة الفنانة في لقاء جمهورها بوطنها الأم".

وكشفأن "توقيت العودة يعتمد على الظروف العامة في البلاد، لكن العمل جارٍ على قدم وساق لضمان نجاح الحدث"، مؤكدا أن شقيقته "متحمسة لهذه الخطوة".

وأكد أن الحفل المرتقب سيكون مناسبة للاحتفال مع الجمهور السوري واستعادة الذكريات الفنية في دمشق، مع الحرص على تقديم برنامج غنائي مميز يلبي تطلعات الجمهور.

على الجانب الآخر أعربت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عن سعادتها الكبيرة بالتحضيرات الجارية، مشيرة إلى أن العائلة بأكملها متحمسة لهذه اللحظة التي طال انتظارها.

وأكدت أن زيارة سوريا تمثل بالنسبة لهم حدثًا عاطفيًا خاصًا، وتمنت أن تكون الزيارة القادمة فرصة للاحتفال واللقاء مع الأهل والأصدقاء، وتجديد الروابط مع الجمهور السوري

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