الخطيب يهنئ «سيدات يد الأهلي » بالفوز ببطولة السوبر

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة اليد وجهازهن الفني والإداري والطبي، ‏عقب الفوز ببطولة السوبر المصري في نسختها الأولى.

وأشار إلى أن الأداء المتميز للاعبات والإصرار على الفوز وراء تحقيق اللقب عن جدارة واستحقاق، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها عناصر الفريق طوال زمن المباراة.

وأكد رئيس النادي على أن الفوز ببطولة السوبر يضاعف من المسئولية الملقاة على عاتق الجميع، للاستمرار في التواجد على منصات التتويج، وإسعاد جماهيرالأهلي، والحفاظ على المكانة التي ‏يستحقها النادي على كافة المستويات.

سيدات يد الأهلي يفوز على سموحة ويتوج بكأس السوبر

توج الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري عقب الفوز على سموحة بنتيجة 31-22، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.‏‎ ‎

‏‎ظهر الفريق بشكل مميز في اللقاء، محققًا الفوز بفضل الدفاع المنظم والهجوم السريع للاعبات والتركيز الشديد من أجل التتويج ‏باللقب.‎ ‎

‎شهد الشوط الأول أداءً قويًّا من جانب لاعبات الأهلي، ونجح الفريق في تحويل تأخره بالنتيجة إلى التفوق بنتيجة 16-10‏‎.‎

مع انطلاقة الشوط الثاني تفوقت لاعبات الأهلي بفضل تألق نصرة عيد وشهد الشواربي ومنة الله سيد، واستمر الأداء المميز من جانب ‏اللاعبات، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 31- 22 ويتوج الأهلي بكأس السوبر.‏

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