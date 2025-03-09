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القمة 130 المرتقبة.. بن شرقي يقود الأهلي وزيزو فرس الرهان للزملكاوية.. وحكام أجانب لإدارة المواجهة المنتظرة

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

قمة الأهلي والزمالك، يترقب جميع محبي ومتابعي الكرة المصرية داخل مصر والوطن العربي القمة 130  بين النادي الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات أولي جولات مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك اتجاها قويا داخل مجلس الجبلاية باستقدام حكام أجانب لمباراة  القمة بين الأهلي والزمالك والتي تحدد لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة.

وأكد المصدر أن مجلس الجبلاية اتفق مع اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على أن يتم اختيار طاقم تحكيم أجنبي لادارة مباراة القمة ويكون الطاقم جاهزا في حالة اتخاذ قرار نهائي بشأن استقدام هذا الطاقم وحجز تذاكر الطيران له.

واضاف المصدر أن الاتحاد اتفق مع اوسكار على إسناد لقاء القمة لطاقم اجنبي حتى وإن لم يرسل النادي الاهلي خطابا باستقدام طاقم اجنبي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - أشرف داري - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا

خط الهجوم: جراديشار - حسين الشحات - أشرف بن شرقي

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي

أما الزمالك فمن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - صلاح الدين مصدق - محمود بن تايج

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي  

وتعد مباراة الأهلي والزمالك مواجهة لا تخضع فقط لحسابات النقاط، بل تحمل في طياتها تاريخًا طويلًا من المنافسة الشرسة بين القطبين، حيت لا تعد مجرد مباراة في الدوري، بل هي لقاء تنتظره الجماهير بشغف. 

خلال السطور القادمة تستعرض فيتو لكم مشوار الأهلي والزمالك في بطولة  الدوري الممتاز في المسوم الجاري حتي الان، بالاضافة إلي تاريخ مواجهات القمة في شهر رمضان. 

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، حيث خاض 17 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز خلالهم في 11 مباراة وتعادل في 6 بينما لم يخسر الأحمر في أي مباراة حتي الان.

نتائج الأهلي في الدوري الممتاز حتي الأن خلال الموسم الحالي  

 الأهلي (5-2) سيراميكا
 زد (0-1) الأهلي
الأهلي (1-1) الاتحاد السكندري
 البنك الأهلي (0-0) الأهلي
 الأهلي (2-0) المصري 
 الأهلي (0-0) إنبي 
الأهلي (2-0) سموحة
 الأهلي (2-0) الجونة 
 فاركو (1-1) الأهلي
الأهلي (2-2) بيراميدز 
مودرن سبورت (1-3) الأهلي
 الأهلي (2-1) بتروجيت 
الأهلي (1-0) غزل المحلة
 الإسماعيلي (0-4) الأهلي
 الأهلي (1-1) الزمالك 
 حرس الحدود (0-1) الأهلي 
 الأهلي (2-0) طلائع الجيش

أرقام الزمالك في الدوري الممتاز بالموسم الحالي  

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 32 نقطة، حيث خاض 17 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 وخسر في ثلاثة.

نتائج الزمالك في الدوري الممتاز حتي الأن خلال الموسم الحالي  

الزمالك (3-2) البنك الأهلي 
سموحة (0-2) الزمالك
 المصري (1-0) الزمالك 
غزل المحلة (0-4) الزمالك 
 الزمالك (1-1) سيراميكا 
طلائع الجيش (2-2) الزمالك
 الزمالك (2-0) الاتحاد
 الزمالك (3-2) حرس الحدود
الزمالك (0-1) مودرن سبورت
 الزمالك (4-1) الجونة
 بيراميدز (3-0) الزمالك 
الزمالك (2-0) الإسماعيلي 
 فاركو (0-1) الزمالك 
الزمالك (1-1) بتروجيت 
 الأهلي (1-1) الزمالك 
زد (1-1) الزمالك 
 إنبي (0-3) الزمالك

ماذا يفعل هجوم ودفاع الأهلي والزمالك في الدوري  

ويتساوى هجوم النادي الأهلي مع نادي الزمالك حيث سجل الفريقين 30 هدفا حتي الان في بطولة الدوري الممتاز.

أما على مستوى الدفاع يصنف الأهلي كأقوي خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 9 أهداف فقط طوال المرحلة الأولي، بينما يعد الزمالك سادس أقوي خط دفاع في الدوري بالتساوي مع فريق الاتحاد السكندري.

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